Um documentário inédito que remonta a história do Teatro Oficina teve seu lançamento nos cinemas antecipado para homenagear o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, morto no dia 6 deste mês.

Dirigido pelos cineastas Joaquim Castro e Lucas Weglinski, o longa "Máquina do Desejo" poderá ser visto gratuitamente em cinco salas da capital paulista na próxima quinta-feira (13). Sua exibição, a princípio prevista para outubro, foi antecipada para as sessões especiais após uma mobilização de Fernando Meirelles, que se diz "fã do filme e do Zé".

O cineasta Fernando Meirelles em evento em São Paulo - Mathilde Missioneiro - 25.jul.2019/Folhapress

O diretor dos clássicos "Cidade de Deus" (2002) e "Ensaio Sobre a Cegueira" (2008) acionou o empresário Adhemar de Oliveira, dono Espaço Itaú de Cinema, e a distribuidora Descoloniza conclamando uma "ação urgente" para celebrar a vida e a trajetória de Zé Celso.

De acordo com os organizadores da exibição, a ideia é promover a estreia da produção "no calor da urgência do fogo criador" que teria caracterizado o dramaturgo.

As sessões devem contar com a presença de artistas do Oficina e com uma homenagem "daquelas zecelcianas", segundo conta Meirelles à coluna.

"Máquina do Desejo" será exibido a partir das 21h de quinta-feira, em todas as salas do Arteplex Augusta, na região central de São Paulo. Presente em festivais de cinema nacionais e internacionais, a obra já angariou 12 prêmios, entre eles a menção honrosa do É Tudo Verdade e o prêmio Memória do País no Brazilian Film Festival.

NA ESTRADA

A cantora Roberta Sá, que se prepara para levar a turnê 'Sambasá' a cidades brasileiras a partir de agosto de 2023 - Anoush Abrar/Divulgação

A cantora Roberta Sá se prepara para trazer a turnê "Sambasá" ao Brasil após realizar uma série de shows em solo europeu. A artista apresentou o trabalho "Sambasá — Ao Vivo" em países como Portugal, Espanha e França, tendo encerrado a temporada no Montreux Jazz Festival, na Suíça, no fim de semana passado. De volta ao Brasil, Sá já tem dois shows programados no Sesc Pompeia, em São Paulo, para os dias 4 e 5 de agosto. Sua turnê ainda passará por Santos, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre, em datas a serem definidas