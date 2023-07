A missa de sétimo dia da morte de Zé Celso será realizada na quinta (13), às 19h30, na Igreja Nossa Senhora Achiropita, no Bexiga. O diretor teatral morreu no último dia 7, após ter 53% do corpo queimado em um incêndio no seu apartamento.

Retrato de Zé Celso Martinez Corrêa. - Karime Xavier/ Folhapress

Além da celebração religiosa, a companhia teatral fará outros dois atos em memória a Zé Celso na data.

Às 16h, será realizada uma lavagem na calçada do Oficina, seguida do cultivo da árvore que foi dada de presente de casamento ao diretor pelas atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres.

Além disso, às 20h, será apresentado no teatro o espetáculo "Go Back Torquato", espetáculo performático criado a partir das canções e textos do poeta tropicalista Torquato Neto.

A companhia convida o público a participar dos três eventos.

Segundo Camila Motta, estar em cena está sendo muito importante para o grupo teatral. Ela conta que as três apresentações de "Mutação de Apoteose", que ocorreram no fim de semana, ficaram lotadas. Camila dirige o trabalho ao lado de Cafira Zoé.

"[A morte do Zé] É, foi e sempre será uma comoção. Desde que tudo aconteceu, é muito forte o que tem chegado para nós de mobilização do público e dos artistas", afirma ela.

"Não poderia ser diferente, porque o Zé teve uma vida coral, coletiva", acrescenta.

Para ela, plantar a árvore que foi dada de presente ao diretor também é muito simbólico como metáfora de que o teatro também se planta, se cultiva. "É um gesto de inauguração não do Parque do Rio Bexiga, porque isso começou desde que surgiu a ideia desse parque, mas num gesto de enraizar o Zé", afirma Cáfira.