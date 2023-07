A árvore que as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha, deram de presente de casamento para José Celso Martinez Corrêa e Marcelo Drummond será plantada nesta quinta (13), na calçada em frente ao teatro Oficina, no Bexiga, região central de São Paulo.

Zé Celso e Fernanda Montenegro - Bruno Santos/ Folhapress

O cultivo do ipê será um dos três atos que serão realizados pelo grupo na data como forma de celebrar Zé Celso, cuja morte completará uma semana no dia. Também será realizada uma missa de sétimo dia, às 19h30, na Igreja Nossa Achiropita; e, às 20h, ocorrerá a apresentação do espetáculo "Go Back Torquato".

As atrizes não poderão estar presentes na data por causa de compromissos profissionais, mas mandaram vídeos para o grupo de teatro.

Emocionada, Fernanda Torres destaca que o plantio do tronco do ipê na calçada do Oficina é provisório e servirá como uma espécie de berçário para o dia em que a árvore for transferida para o Parque do Rio Bexiga.

A construção do espaço verde no terreno ao lado do teatro era uma das grandes lutas de Zé Celso. Ele pretendia cultivar o ipê dado pelas atrizes no local, mas foi impedido por uma liminar do Grupo Silvio Santos, proprietário da área, que pretende construir no local um empreendimento imobiliário.

"Não há porque subir outra torre, um prédio que parece um caixão. Tem que cobrir o terreno de vida, de árvore. O Oficina tem que germinar o parque para São Paulo e para o Brasil", diz ela.

Fernanda Torres afirma também que quando o ipê for transferido para o parque, Zé Celso será sempre lembrado como o responsável por "semear cultura, natureza, bem-estar, liberdade, coragem e vida".

Em seu vídeo, Fernanda Montenegro também destaca que a árvore simboliza a "nossa cultura" e o Oficina. "Esta árvore, viu, Zé, esta árvore é você", diz a atriz.

O ipê será cultivado após lavagem da calçada, que ocorrerá às 16h.

A companhia afirma que os três eventos são abertos ao público.

Segundo Camila Motta, estar em cena está sendo muito importante para o grupo teatral. Ela conta que as três apresentações da montagem "Mutação de Apoteose" que ocorreram no fim de semana, ficaram lotadas. Camila dirige o trabalho ao lado de Cafira Zoé.

"[A morte do Zé] É, foi e sempre será uma comoção. Desde que tudo aconteceu, é muito forte o que tem chegado para nós de mobilização do público e dos artistas", afirma ela.

"Não poderia ser diferente, porque o Zé teve uma vida coral, coletiva", acrescenta.

Para ela, plantar a árvore que foi dada de presente ao diretor também é muito simbólico como metáfora de que o teatro também se planta, se cultiva. "É um gesto de inauguração não do Parque do Rio Bexiga, porque isso começou desde que surgiu a ideia desse parque, mas num gesto de enraizar o Zé", afirma Cáfira.