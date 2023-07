A cardiologista Ludhmila Hajjar se encontrou na segunda-feira (10) com o médico e presidente do conselho diretor do Instituto do Coração (Incor), Roberto Kalil Filho, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e a pesquisadora Margareth Dalcolmo.

Ainda estiveram presentes a cantora Marisa Monte, a produtora Paula Lavigne e o médico Fabio Jatene, vice-presidente do conselho diretor do Incor.

Na semana passada, Hajjar lançou o livro "Emergências Cardiovasculares – Diagnóstico e Tratamento". O evento ocorreu no Incor, onde ela coordena a área de cardio-oncologia.

A obra tem 58 capítulos que descrevem o diagnóstico e o tratamento das principais doenças cardiovasculares de emergência.

O livro é assinado por um grupo de dez coeditores, entre cardiologistas e intensivistas, e conta com mais de 130 especialistas colaboradores.

Hajjar também é coordenadora do setor de cardiologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.