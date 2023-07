A cardiologista Ludhmila Hajjar vai lançar na quinta-feira (16) o livro "Emergências Cardiovasculares – Diagnóstico e Tratamento". O evento irá ocorrer no Instituto do Coração (InCor), em São Paul, onde ela coordena a área de cardio-oncologia.

A médica cardiologista Ludhmila Hajjar, em seu consultório na Vila Nova Conceição, em São Paulo - Zanone Fraissat - 23.set.21/Folhapress

Voltada ao ensino de cardiologistas, emergencistas, intensivistas, anestesiologistas, residentes e alunos de medicina, a obra é dividido em seis seções que abordam as evidências científicas aliadas às melhores práticas no atendimento das emergências. Esta é a quinta publicação de Hajjar.

"O livro foi feito para reunir os fundamentos da cardiologia crítica com enfoque nas emergências cardiovasculares, que são as situações em medicina nas quais o tempo é uma questão de extrema relevância para o prognóstico dos pacientes", afirma ela.

Com prefácio do cardiologista e presidente do conselho diretor do Incor, Roberto Kalil Filho, a obra tem 58 capítulos que descrevem o diagnóstico e o tratamento das principais doenças cardiovasculares de emergência. O livro é assinada por um grupo de dez coeditores, entre cardiologistas e intensivistas, e conta com mais de 130 especialistas colaboradores.

Ludhmila Hajjara também é professora da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e coordenadora do setor de cardiologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH