O presidente Lula (PT) afirmou a ministros de seu governo que não quer mais que eles compareçam a eventos organizados pelo Lide, fundado pelo ex-governador de São Paulo João Doria.

CLARO

De acordo com ministros e interlocutores frequentes de Lula, o presidente foi explícito em seu pedido, e não quer "de jeito nenhum" que integrantes do primeiro escalão do governo emprestem seu prestígio aos encontros do ex-governador.

O presidente Lula (PT) em cerimônia de assinatura de contrato para financiamento de obras de infraestrutura para Pernambuco, no Palácio do Planalto, em Brasília - Pedro Ladeira - 12.jul.23/Folhapress

RECADO

Há alguns meses, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio, participaram de eventos do Lide. Lula manifestou seu desconforto diretamente a Múcio, conforme revelado pelo Painel.

RECADO 2

Depois disso, fez chegar sua contrariedade a diversos outros auxiliares.

NULO

Doria sempre fez oposição frontal a Lula. Mesmo depois de seus embates ainda mais incisivos com Jair Bolsonaro (PL), ele declarou que votaria nulo no segundo turno da eleição presidencial de 2022 por manter "visão crítica" em relação a governos de Lula, pela "falta de comportamento moral e de lisura no tratamento do dinheiro público".

DOCE

Quando Lula foi preso, em 2018, Doria disse que levaria "chocolates" a ele na prisão.

AZEDO

Em 2019, a Justiça determinou que Lula fosse transferido para o presídio de Tremembé, em SP. Quando a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, manifestou preocupação com a segurança do petista, "sob a polícia de João Doria", o então governador respondeu: "Fique tranquila, ele será tratado como todos os outros presidiários, conforme a lei. Inclusive, o seu companheiro Lula, se desejar, terá a oportunidade de fazer algo que jamais fez na vida: trabalhar".

AGENDA

O próximo evento de Doria, o Brazil Development Forum", já divulgou sua programação oficial. De acordo com ela, contará com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de governadores como Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, que é do PT, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, além de prefeitos e de empresários. Não há ministros de Lula na agenda.

PALCO

