Os mandatos coletivos da Bancada Feminista do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo e na Alesp (Assembleia Legislativa do estado de São Paulo) enviaram um ofício ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pedindo que seja decretado ponto facultativo durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo de futebol feminino.

Seleção brasileira feminina durante amistoso contra a Polônia, em 2019 - Daniela Porcelli - 8.out.2019/CBF

A competição ocorrerá entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. " É de conhecimento público a comoção do país que tradicionalmente decreta ponto facultativo em disputas futebolísticas da mesma categoria da seleção brasileira masculina de futebol", diz o documento.

"Neste sentido, em atenção ao princípio da isonomia [...], é de suma relevância que seja decretado por v. exa. ponto facultativo, assim como é feito nos jogos masculinos", segue o ofício.

As parlamentares argumentam ainda que o decreto de ponto facultativo poderia contribuir para a valorização do futebol feminino e de valorização da mulher no esporte.

SOM

A banda Terno Rei - Samuel Esteves/Divulgação

O quarteto paulistano Terno Rei vai divulgar o EP "B-Sides Gêmeos" nesta segunda-feira (10), quase um ano depois do seu último lançamento. O trabalho reúne quatro músicas inéditas, que estarão disponíveis nas plataformas digitais a partir das 21h. Nos próximos meses, a banda vai se apresentar nos festivais The Town, em São Paulo, Se Rasgum, em Belém, e Mada, em Natal.