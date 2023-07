O desentendimento público de Jair Bolsonaro (PL) e de seus seguidores com Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez a popularidade do governador de São Paulo crescer entre os empresários.

Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante evento no Palácio do Planalto, em Brasília - Pedro Ladeira-14.dez.2021/Folhapress

BALANÇA, MAS NÃO CAI

A informação é de João Carlos Camargo, fundador e presidente do conselho do grupo Esfera Brasil —que tem entre seus 49 associados alguns dos maiores banqueiros e empresários do país.

BALANÇA 2

Na quinta-feira (6), Tarcísio foi a uma reunião do PL com Bolsonaro para defender a reforma tributária. Acabou sendo vaiado por parlamentares.

GROSSERIA

"O ex-presidente cortou uma fala de Tarcísio, que foi na sequência hostilizado por defender uma proposta que era boa para o país. Isso gerou solidariedade dos empresários a ele, que foi vítima de grosserias injustificadas", diz Camargo.

MARIONETE

Segundo ele, a "bronca" de Bolsonaro deu a Tarcísio a chance de mostrar que "não atua nem atuará como marionete", e que tem "responsabilidade e maturidade para governar, além de um caráter pró-Brasil".

TROFÉU

"Quem entregou esse troféu para o Tarcísio foi o próprio Bolsonaro", segue Camargo. "E ele acabou dando uma espécie de alvará para que o governador siga o seu caminho. Tarcísio é grato ao ex-presidente, e buscou dialogar com o PL. Mas precisa pensar em São Paulo antes de mais nada, e governar".

TROFÉU 2

Segundo ainda o empresário, Tarcísio acabou saindo da reunião do PL "com o bilhete da loto premiado". Deixou clara a distância do radicalismo dos bolsonaristas, sem precisar dizer nada para isso.

TODO APOIO

Camargo diz que a reforma tributária tinha amplo apoio do PIB brasileiro. "Quando foi proposta, 80% dos associados do Esfera Brasil se posicionaram contra ela. Depois que as informações ficaram mais claras, o jogo virou, e 80% passaram a apoiá-la", diz Camargo.

LETRAS

