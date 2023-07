"Foi o melhor um ano e meio da minha vida". É assim que João Guilherme Silva define o período em que comandou ao lado do pai, Fausto Silva, e da apresentadora Anne Lottermann o Faustão na Band.

O apresentador João Guilherme Silva, filho de Faustão, em gravação do programa Faustão na Band - Karime Xavier - 20.jun.2023/Folhapress

O programa diário deixará de ir ao ar a partir de agosto, quando será substituído pelo Melhor da Noite, com Glenda Kozlowski e Zeca Camargo.

Desde junho, João Guilherme e Anne Lottermann apresentam sozinhos a atração noturna, já que Faustão deixou o programa no fim de maio.

"Foi incrível para mim nas três partes: começo, meio e fim", diz o filho do apresentador à coluna.

João afirma que segue contratado da Band e aberto a participar de outros projetos na emissora. "Eu adoro fazer programa de auditório. É o meu tesão. Mas não descarto nenhuma possibilidade", diz. Ainda não há uma definição sobre seus próximos rumos.

Aos 19 anos, ele salienta que seu objetivo "é trabalhar, aprender, se divertir e ser feliz".

Ele diz também que foi "animal" poder dividir o palco com o pai, de quem afirma ser um "eterno fã". "Eu achei o máximo, porque ele já me enchia o saco em casa, e encher aqui, é a mesma coisa", brinca.

Depois que Faustão saiu do programa, João diz não ter sentido um peso maior de "responsabilidade".

"O pessoal fala do Perdidos da Noite [atração de sucesso que Faustão apresentou nos anos 1980], mas ele tinha quase 40 anos nessa época. Eu estou com 19 anos e sei do privilégio gigante que é essa oportunidade, mas não me cobro."

"A comparação [com o pai] é inevitável por ser filho, mas não acho que seja uma coisa que me pesa muito. A gente é bem diferente, até no jeito como apresentador", destaca.

Agora que está em "casa descansando", João diz que Faustão tem ainda mais tempo para analisar o trabalho do filho na TV. "Ele fica o dia inteiro olhando os vídeos, assistindo. É a melhor coisa do mundo ter um cara desse sendo teu crítico em casa", pontua. "E ele é bem duro", acrescenta.

Segundo João, a coisa que o pai mais "pega no seu pé" é a postura no palco. "Eu tenho esse jeito mais descontraído, mas tem que entender que há momentos que tem de ter uma postura mais firme. Ele fala bastante disso", salienta.

Mesmo sendo um programa gravado, outro lema de Faustão é fazer como se fosse ao vivo. "Se ele vê que a gravação está parando muito, ele vai descobrir e me falar. Ele liga para as pessoas [na Band] para perguntar como está o tempo de gravação."

Sobre o futuro, João Guilherme sinaliza que uma das possibilidades é atuar em atrações esportivas. O apresentador diz ser fã de nomes do segmento como Tiago Leifert, Zé Silvério, Ulisses Costa e Zé Américo, do Café com Bobagem.

Questionado se não pensa em investir na internet, a exemplo de Casimiro, outro nome citado por ele como inspiração, João diz que "não fecha portas".

"A televisão tem que caminhar junto com a internet. Hoje, estou na TV aberta e gosto muito, mas se tiver uma oportunidade na internet, que seja uma coisa legal", afirma.

João Guilherme diz ter consciência da grande oportunidade que teve ao poder estrear na TV aberta, em horário nobre, aos 17 anos e sem qualquer experiência em TV. E diz não se incomodar com as críticas ou com as afirmações de que só está neste espaço por ser filho de Faustão.

"Se eu tiver [haters], vou amá-los", afirma, aos risos. "Adoro, pode criticar. Acho que se aprende muito com as críticas", completa.

"A primeira coisa é refletir: será que o que aquela pessoa falou é verdade? Se você ver que não é, é ponderar que às vezes a pessoa pode estar passando por alguma coisa não tão boa na vida dela", opina.