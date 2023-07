O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), avisou a empresários que se algum deles lançar sua candidatura à Presidência da República estará contratando "inimizade" com ele.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante evento na Pinacoteca, em São Paulo - Mathilde Missioneiro-3.mar.2023/Folhapress

NADA FEITO

A proibição foi feita depois de Jair Bolsonaro (PL) se tornar inelegível. A intenção do governador é frear o entusiasmo de integrantes do mercado financeiro e do empresariado com a possibilidade de ele ser o sucessor político do ex-presidente, que não poderá disputar eleições até pelo menos 2030.

ME ESQUECE

Na avaliação de interlocutores frequentes do governador, ele sabe que se tiver o nome lançado para a eleição presidencial de 2026 entrará no foco das duas maiores lideranças políticas do país: Lula (PT), que deve ser candidato à reeleição, e Bolsonaro, que já mostrou com clareza que não pretende entregar o bastão político para ninguém por enquanto.

NA PAZ

Para Tarcísio, manter uma boa relação institucional com Lula é crucial: o governo de SP, apesar de todo o poder financeiro, depende da boa vontade do governo federal para viabilizar diversas políticas públicas.

NA PAZ 2

Já Bolsonaro tem o poder de torpedear Tarcísio, dificultando qualquer uma de suas pretensões políticas caso cole nele a imagem de "traidor".

PODE SER

Em entrevista à coluna, Bolsonaro evitou manifestar qualquer apoio a Tarcísio para a próxima corrida presidencial. "Pode ser. Teria que conversar com ele", respondeu, quando questionado sobre eventual candidatura do pupilo. Em seguida, afirmou que tem uma "bala de prata" para a sucessão de 2026, mas que ainda não chegou a hora de "revelar" qual seria ela.

MONÓLOGO

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH