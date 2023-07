Os familiares de José Celso Martinez Corrêa, 86 anos, foram informados pela equipe médica que cuida do diretor teatral no Hospital das Clínicas que o quadro dele é grave e passa por altos e baixos.

O dramaturgo teve 53% do corpo queimado em um incêndio que atingiu o apartamento onde mora, no Paraíso, em São Paulo, na terça (4).

Em mensagem enviada aos amigos, João Batista, irmão de Zé Celso, disse também que o "tempo é um fator importantíssimo" para a evolução do quadro do diretor teatral.

Zé Celso em seu casamento com o ator Marcelo Drummond - Ronny Santos -6.jun.2023/Folhapress

"Nos reunimos com a equipe médica, que nos alertou sobre o desenvolvimento do trauma. O estado é grave e o organismo passa por altos e baixos. O tempo é um fator importantíssimo. Esperamos que ele se mantenha estável nas próximas horas e dias", escreveu ele.

Além do diretor, outras três pessoas ficaram feridas no incêndio e seguem internadas.

O ator Marcelo Drummond, marido de Zé Celso, inalou monóxido de carbono e está em observação. Também se machucaram os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt.

"Foi um horror. Acordei com as labaredas e levei um tempo para entender que era fogo de verdade", disse Bittencourt à coluna. Ele não chegou a se queimar, mas também foi transferido para a UTI por ter inalado monóxido de carbono.

Bittencourt contou que o incêndio começou no quarto do dramaturgo. "Provavelmente foi no aquecedor", revela. Ele disse que encontrou o dramaturgo muito machucado no chão da sala, sendo arrastado por Victor para tirá-lo do fogo.

A Polícia afirma que trabalha em busca de evidências das causas do incêndio e solicitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar na investigação.

Juntos há 36 anos, Zé Celso e Marcelo se casaram no dia 6 de junho, em uma grande celebração no Teatro Oficina, com apresentações de Marina Lima e Daniela Mercury. A festa reuniu artistas, personalidades e intelectuais que lotaram a plateia do espaço.

Acometido por um problema de saúde dias antes do evento, o dramaturgo entrou no local sentado em uma cadeira de rodas que era empurrada pelo seu noivo.

A cantora Marina Lima deu início à comemoração cantando "Fullgás", música em que o casal se conheceu.

Daniela Mercury, Bete Coelho, José Miguel Wisnik, Leona Cavalli, Alexandre Borges foram alguns dos artistas que se apresentaram na festa, que teve também rituais indígenas e do candomblé.

Em um discurso bem-humorado de pouco mais de 15 minutos, Zé Celso disse aos convidados que a noite foi uma "das maiores festas" de sua vida e do teatro brasileiro.