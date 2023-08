A Comissão Justiça e Paz de São Paulo, criada pelo arcebispo dom Paulo Evaristo Arns em 1972, lançará nesta semana uma campanha para pressionar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a doar os mais de R$ 17 milhões que recebeu em doações via Pix para os órfãos da Covid-19.

Jair Bolsonaro durante filiação de Fernando Holiday e Lucas Pavanato, ex- MBLs, ao PL, em São Paulo - Danilo Verpa - 25.jul.2023/Folhapress

A iniciativa, que leva a assinatura de todas as entidades integrantes da Campanha Contra a Criminalização dos Movimentos Sociais, pedirá que o valor seja repartido entre os cerca de 130 mil crianças e adolescentes que perderam seus pais durante a pandemia.

"Mais justo e nobre é dar um futuro digno a quem já perdeu tanto. Afinal, quanto tempo levaria para que ele alimentasse a sua família com caldo de cana e pastel com esses milhões? Segundo cálculos, mais de cinco séculos!", diz um texto que será veiculado pela campanha.

A afirmação se refere à declaração do ex-presidente de que a cifra milionária seria suficiente para "pagar todas as contas" e "tomar caldo de cana e comer pastel" com a sua mulher, Michelle Bolsonaro (PL).

A quantia recebida por Bolsonaro foi revelada pela Folha. Segundo relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), os R$ 17,2 milhões foram depositados a ele nos seis primeiros meses deste ano.

O órgão do governo federal ainda apontou que as movimentações atípicas podem estar atreladas à vaquinha feita por apoiadores para pagar multas do ex-presidente com a Justiça.

