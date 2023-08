O filme "Carvão", da cineasta Carolina Markowicz, foi indicado pela Academia de Brasileira de Artes e Ciências Cinematográficas para representar o Brasil na 38ª edição do Goya, na Espanha. A premiação é considerada uma das mais relevantes do cinema europeu.

Maeve Jinkings em cena do filme 'Carvão', de Carolina Markowicz - Divulgação

O longa conta a história de Irene, interpretada por Maeve Jinkings, que leva uma vida difícil ao lado do filho e do marido numa pequena cidade do interior. A vida da família se transforma após uma proposta rentosa ser feita a eles.

No próximo mês, a diretora brasileira receberá o troféu Tribute Awards na 48ª edição do Festival de Toronto. Markowicz será agraciada na categoria "Talento Emergente" e, com isso, se tornará a primeira brasileira a ser contemplada com o prêmio.

Markowicz realizará em Toronto a estreia de seu mais novo longa-metragem, "Pedágio", que disputa uma indicação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para representar o Brasil no Oscar.

Protagonizado por Maeve Jinkings e Kauan Alvarenga, o filme também foi selecionado pelo Festival de San Sebastián, na Espanha.

NOITE DE GALA

A apresentadora Sabrina Sato prestigiou o Baile do BB, evento beneficente realizado pelo relações públicas Beto Pacheco. A atriz Pathy Dejesus também compareceu à noite de gala, que ocorreu na semana passada, no Hotel Rosewood, em São Paulo