A cineasta Carolina Markowicz receberá o troféu Tribute Awards na 48ª edição do Festival de Toronto. A diretora paulista será agraciada na categoria "Talento Emergente" e, com isso, se tornará a primeira brasileira a ser contemplada com o prêmio.

Previsto para ocorrer no próximo mês, o festival canadense ainda homenageará cineastas como Spike Lee e Pedro Almodóvar, aclamados internacionalmente. A cerimônia de entrega está marcada para o dia 10 de setembro.

A cineasta Carolina Markowicz - Divulgação

Markowicz realizará em Toronto a estreia de seu mais novo longa-metragem, "Pedágio", que disputa uma indicação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para representar o Brasil no Oscar.

Protagonizado por Maeve Jinkings e Kauan Alvarenga, o filme também foi selecionado pelo Festival de San Sebastián, na Espanha.

"É com imensa honra que recebi diretamente de Cameron Bailey [presidente do Festival de Toronto] a notícia incrível de que eu receberia o Emerging Talent Award neste ano", afirma a cineasta brasileira.

"Na edição de 2022 desse festival, tive o orgulho de estrear meu primeiro longa, ‘Carvão’, e agora, em 2023, seguimos com ‘Pedágio’. Nesse sexto ano em que tenho a alegria de voltar a Toronto com meu segundo longa, esse prêmio me comove imensamente", acrescenta.

"Pedágio" versa sobre uma atendente de pedágio que, inconformada com a orientação sexual do filho, tenta financiar uma suposta "cura" para o que entende como "doença". O longa é produzido por Biônica Filmes e O Som e a Fúria, em coprodução com a Globo Filmes e a Paramount Pictures. A distribuição é da Paris Filmes.

POLTRONA

A atriz Isis Valverde, acompanhada do namorado, o empresário Marcus Buaiz, recebeu convidados na pré-estreia do filme "Angela", na semana passada, no Cinemark do shopping Iguatemi, em São Paulo. O ator Gabriel Braga Nunes, que interpreta no longa Doca Street, o assassino de Ângela Diniz, papel de Isis, marcou presença no evento. A cantora Fafá de Belém também passou por lá.