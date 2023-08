A cantora Dona Onete foi confirmada como uma das atrações do festival Amazônia de Pé, que será realizado no território indígena Borari de Alter do Chão, em Santarém (PA), no dia 2 de setembro.

A cantora de carimbó paraense Dona Onete - André Seitti/Divulgação

EU VOU

Além da rainha do carimbó chamegado, o evento reunirá em seu lineup artistas e grupos paraenses como Suraras do Tapajós, Priscila Castro, Cleide do Arapemã, Espanta Cão, Boto Cor de Rosa, Boto Tucuxi e o Dj Zek Picoteiro.

MEGAFONE

O festival ainda abrigará protestos contra o garimpo ilegal na Amazônia e contra o projeto de marco temporal, que tramita no Senado após aprovação na Câmara dos Deputados. Opositores da proposta argumentam que ela dificulta a demarcação de terras indígenas no país.

TERCEIRO SINAL

O ator Miguel Falabella recebeu convidados na estreia do espetáculo "Kiss Me, Kate — O Beijo da Megera" na semana passada, no Teatro Villa Lobos, em São Paulo. A atriz Marisa Orth e o cantor Lucas Lima prestigiaram a sessão.