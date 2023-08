A galeria Gomide & Co, em São Paulo, vai inaugurar a exposição coletiva "O curso do Sol". Com curadoria de Yudi Rafael e consultoria de Roberto Okinaka, a mostra tem como fio condutor a diáspora japonesa na América Latina.

Nova galeria da Gomide & Co, na Avenida Paulista - Divulgação

Serão apresentados trabalhos de mais de 40 artistas, entre eles Adriana Varejão, León Ferrari e Luis Nishizawa. "‘O Curso do Sol’ vem ao mundo em um momento histórico no qual os movimentos diaspóricos se tornam centrais para a compreensão do nosso turbulento presente" diz Luisa Duarte, diretora artística da galeria.

A inauguração da mostra ocorrerá no próximo sábado (19).