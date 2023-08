O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski vai presidir o conselho do Observatório da Democracia, que será lançado nos próximos dias pela Advocacia-Geral da União. Ele aceitou o convite de Jorge Messias, que comanda o órgão.

Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do STF - Mateus Bonomi/AGIF

OLHO VIVO

A ideia é que o Observatório elabore diagnósticos que "subsidiem medidas de fortalecimento das instituições democráticas". Para isso promoverá estudos, pesquisas, análise de dados e debates qualificados sobre o tema.

OLHO VIVO 2

A ideia é que Lewandowski, que é também professor de Direito na USP, coordene as atividades do Observatório, que vai funcionar no âmbito da Escola Superior da AGU.

PASSARELA

A modelo Gisele Bündchen foi a estrela de um jantar promovido pela Arezzo, na noite de segunda (7), no espaço Cubo, no shopping JK Iguatemi, em São Paulo. A atriz Mônica Martelli marcou presença no evento. A diretora da SP-Arte, Fernanda Feitosa, e o diretor-presidente do Masp, Heitor Martins, também passaram por lá.