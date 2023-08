A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participou de um almoço na quinta-feira (10) na Ocupação 9 de Julho, do Movimento Sem Teto do Centro de São Paulo (MSTC), a região central da capital paulista.

O convite partiu da ativista Preta Ferreira e de sua mãe, a líder do MSTC, Carmen Silva. Na refeição, foi servido um cozido baiano.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, a ativista Preta Ferreira e a líder do Movimento Sem Teto do Centro, Carmen Silva - Felipe Bittar/ Divulgação

Ainda estavam presentes o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT), o presidente da Fundação Palmares, João Jorge Rodrigues, e a diretora de Fomento e Difusão Regional da Funarte (Fundação Nacional das Artes), Aline Vila Real.

A chefe da pasta da Cultura visitou diferentes espaços do edifício, como a biblioteca, a galeria de arte, a cozinha coletiva e a horta comunitária. Ela ainda conversou e tirou fotos com moradores. O prédio, que já foi sede do INSS, está ocupado desde 2016.

"É uma iniciativa que acolhe muitas pessoas, faz transformações nas vidas delas e onde você encontra arte e cultura" afirmou a ministra sobre o movimento.

Segundo pessoas que participaram do encontro, a ministra convidou representantes da ocupação para participar de uma reunião que será realizada no próximo dia 17, na sede da Funarte, na capital paulista, para discutir a cultura na cidade.

Menezes está cumprindo uma série de agendas nesta semana. Na terça (8), ela participou de um ato no Teatro Oficina, onde defendeu a criação do parque do Rio Bexiga e homenageou o legado do dramaturgo do dramaturgo Zé Celso.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH