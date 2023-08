O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, terá aos domingos, a partir do dia 3 de setembro, ingressos pela metade do preço para todas as pessoas. O valor da entrada, portanto, será de R$ 10. O preço mais barato será válido até o final deste ano.

Fachada do Museu da Língua Portuguesa, na estação da Luz, no centro de São Paulo - Ciete Silvério/Divulgação

No espaço cultural, além da exposição permanente, o público pode conferir atualmente a mostra temporária "Essa Nossa Canção", que aborda a relação da música brasileira com a língua portuguesa.

PIPOCA

A atriz Paloma Bernardi recebeu convidados na pré-estreia do filme "TPM! Meu Amor", estrelado por ela, no Cinema Kinoplex do shopping Vila Olímpia, em São Paulo, na quarta-feira (23). A atriz Carol

Duarte prestigiou a sessão. O ator Rafael Zulu, que também compõe o elenco do longa, compareceu.