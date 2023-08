A deputada do Partido Democrata Alexandria Ocasio-Cortez visitou a favela do Sol Nascente, no Distrito Federal, nesta terça-feira (15). AOC, como é conhecida, foi levada ao local pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que apresentou à norte-americana a atuação do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) na região.

A comunidade abriga uma das unidades da Cozinha Solidária, projeto do movimento social que distribui refeições gratuitas e busca combater a fome entre pessoas em situação de vulnerabilidade.

A deputada do Partido Democrata Alexandria Ocasio-Cortez e o deputado federal Guilherme Boulos (PSO-SP) em visita à favela do Sol Nascente, no Distrito Federal, nesta terça-feira (15) - Matheus Alves/Divulgação

As instalações da Cozinha foram apresentadas a AOC e aos deputados Joaquín Castro, Nydia Velázquez, Greg Casar e Maxwell Frost, que compõe a comissão do Partido Democrata que veio ao Brasil nesta semana.

De acordo com pessoas que participaram do encontro, os parlamentares dos EUA fizeram diversas perguntas sobre o projeto e até mesmo cantaram parabéns para uma de suas cozinheiras, conhecida como Bisa. A canção foi entoada em espanhol.

Os deputados percorreram as ruas da Sol Nascente e até mesmo visitaram a casa de uma outra cozinheira, que mora no entorno da Cozinha Solitária e obteve a sua residência por meio do MTST.

De acordo com a prévia do Censo 2022 do IBGE (Instituto Nacional de Geografia e Estatística), a favela localizada a 37 quilômetros do Palácio do Planalto já é a maior do país, com 32.081 domicílios.

O gabinete de Boulos afirma que o encontro desta terça buscou promover a troca de experiências entre os parlamentares dos dois países e ampliar o diálogo do mandato do psolista com nomes internacionais.

Nos próximos dias, a comitiva do Partido Democrata também passará por Santiago, no Chile, e Bogotá, na Colômbia, nos próximos dias. A viagem aos países busca traçar um plano para revitalizar a relação entre os Estados Unidos e a América Latina.

No Brasil, os democratas têm se encontrado com ministros, parlamentares e lideranças de movimentos sociais desde segunda-feira (14). A ideia é conhecer de perto os esforços empreendidos pelo governo em defesa da democracia, bem como projetos para uma transição ecológica e para recuperar setores afetados pelo que a delegação chama de "desastrosa Presidência" de Jair Bolsonaro (PL).