O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, aderiu nesta sexta-feira (11) ao BeReal, rede social baseada no compartilhamento de fotos espontâneas e sem edições.

A primeira publicação do auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi feita desde o Rio de Janeiro, para onde viajou para o lançamento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em postagem no BeReal, nesta sexta (11) - Reprodução

"Embarquei no BeReal diretamente do Aeroporto do Galeão: o Galeão voltou!", escreveu o ministro, em referência à nova resolução que prevê a migração dos voos do Santos Dumont para o local a partir de janeiro de 2024.

A legenda foi acompanhada por uma selfie sorridente de Padilha e de outra fotografia que mostrava a paisagem à sua frente. Ao fazer uma publicação no BeReal, as câmeras frontal e traseira do celular são ativadas para capturar o momento vivido pelo usuário da forma mais fiel possível.

As postagens do ministro serão públicas, mas só poderão ser visualizadas por aqueles que seguirem o seu perfil e também fizerem suas selfies diárias —outra norma da rede social.

Diariamente, sem horário fixo para acontecer, o aplicativo notifica todos os seus usuários simultaneamente para que sejam feitas as fotos daquele instante. O tempo disponibilizado para o clique é de dois minutos, ou seja, não há tempo para ajustar a luz ou o cenário.

