A Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) da Prefeitura de São Paulo cancelou, mais uma vez, a reunião com o grupo de acompanhamento do censo dos cortiços. No encontro, seriam apresentados os resultados do levantamento.

Em um email enviado pela pasta, ao qual a coluna teve acesso, a justificativa dada foi a de que o material deveria ser previamente apresentado à Polícia Militar de São Paulo.

GCM permite apenas a entrada de mulheres em prédio ocupado no centro de São Paulo, em 2022 - Mathilde Missioneiro/Folhapress

O censo é importante para a orientar a elaboração de políticas públicas de habitação da cidade. Ele é custeado pela Operação Urbana Centro, um programa de desenvolvimento da região central da capital paulista. O último levantamento do tipo é de 2001.

O grupo de acompanhamento faz reuniões mensais para acompanhar o processo e é formado por representantes do poder público e da sociedade civil. Como mostrou a coluna, desde fevereiro o encontro vem sendo cancelado.

Havia uma reunião prevista para quinta-feira (17) para "apresentação síntese dos resultados do censo de cortiço", mas foi cancelada na véspera. Ainda não há uma nova data definida para o encontro.

"Como possivelmente é de seu conhecimento, passamos por recente mudança completa no gabinete da Sehab", diz o email enviado pela secretaria na quarta (16), ao qual a coluna teve acesso. No mês passado, o deputado federal Milton Vieira (Republicanos-SP), que também é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, assumiu o comando da pasta após a saída de João Farias.

"Nos foi solicitado apresentar previamente os resultados do censo ao gabinete para conhecimento e definição de diretrizes para atuação da PMSP [Polícia Militar de São Paulo] em relação à realidade encontrada pelo censo", afirma ainda o comunicado da Sehab enviado por email.

Procurada, a secretaria diz, em nota, que a apresentação do censo está prevista para ocorrer no mês de setembro. "O relatório com a consolidação das informações coletadas e de ações em andamento está em análise pela nova gestão da pasta, comandada pelo secretário Milton Vieira, para definição das diretrizes e políticas públicas que serão adotadas nessas regiões", segue a nota.

