A Prefeitura de SP voltou atrás e decidiu manter o nome do Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo (DPH). A gestão de Ricardo Nunes (MDB) publicou um decreto que alterou estruturas do órgão e a sua nomenclatura para Coordenadoria do Patrimônio Histórico.

A alteração no nome não foi bem recebida internamente. O órgão existe desde 1975 e, na avaliação de servidores, seria uma descaracterização.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante visita ao Congresso em julho - Gabriela Biló/Folhapress

Em nota, a secretaria Municipal de Cultura diz que "entendeu a importância de manter a nomenclatura" original" e, portanto, já solicitou a emissão de um novo decreto, revertendo a mudança".

"Falhei ao não ter esse cuidado. Eu pedi desculpas por comer essa bola, os técnicos entenderam e já providenciamos a reversão", diz à coluna Nelson Lima, diretor do DPH.

As alterações na distribuição dos cargos comissionados, porém, se mantêm. Lima afirma que as mudanças têm como objetivo dar mais autonomia aos servidores. "Temos uma demanda brutal para poucos técnicos, pedi que me fossem oferecidos mais [cargos]", diz.

"A reestruturação do DPH é uma melhoria para fortalecer a equipe, com sete novos cargos, permitindo melhorar o fluxo da equipe e agilizar os processos", segue a nota da Secretaria de Cultura.

PIPOCA

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) prestigiou a estreia do documentário "O que Nos Espera", que mostra a atuação do padre Julio Lancellotti durante a pandemia, na semana passada, na Cinemateca, em São Paulo. Durante o evento, o ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) mostra o celular com a foto de sua filha recém-nascida para os deputado federais Guilherme Boulos (PSOL-SP), Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG). A chef de cozinha Paola Carosella também passou por lá.