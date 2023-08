O americano Charles H. Googe, responsável pela administração da obra de Cole Porter, mandou um email ao diretor Claudio Botelho elogiando a montagem brasileira de "Kiss me, Kate — O Beijo da Megera". O compositor americano é o autor das músicas do espetáculo, que é reconhecido como um dos mais célebres da história da Broadway.

Miguel Falabella e Alessandra Verney em 'Kiss Me Kate - O Beijo da Megera' - Priscila Prade

Na mensagem, Googe diz ter ficado "impressionado" com a versão nacional da produção, que está em cartaz em São Paulo. Ele esteve no Brasil no início de agosto, quando viu o musical no Teatro Villa-Lobos.

"Minha esposa, que também trabalha comigo e assiste a tudo junto, me disse que estava saindo de sua encenação favorita de 'Kiss me, Kate' de todas as que presenciamos. E olha que já vimos dois revivals da Broadway", escreveu ele no email. Googe também elogiou o trabalho dos atores Miguel Falabella e Alessandra Verney.

"Tudo estava incrível. A talentosa Alessandra Verney faz deliciosamente a sua Kate/Lili e Miguel Falabella é hilário e impressiona em seus números musicais", afirmou ele.

A montagem brasileira tem elenco formado por 22 atores, cantores e bailarinos e conta com a participação especial de nomes como Fafy Siqueira e Edgar Bustamante.

