A Globo prepara uma edição especial do Som Brasil com a cantora Sandy. As gravações foram realizadas na quarta (2) e na quinta (3), e o programa deve ir ao ar em setembro.

O apresentador Pedro Bial entrevista Sandy para edição especial do Som Brasil - Bob Paulino/Globo

A atração contará com apresentações musicais, além de uma entrevista feita por Pedro Bial. Na conversa, Sandy fala sobre como se sentiu muito insegura ao iniciar a carreira solo após o fim da dupla com o irmão, Junior.

"O Lucas [o músico Lucas Lima, marido da cantora] me ajudou muito a traduzir o que eu queria em termos musicais. Mas eu não sabia que o público ia me querer, o espaço que eu teria", diz ela. "Hoje, olhando para trás, me vejo bastante contida", segue.

Desde o ano passado, a Globo tem investido neste formato do Som Brasil, em que homenageia músicos ou grupos brasileiros. Os cantores Luan Santana, Thiaguinho e Alexandre Pires e a banda Titãs já foram alguns dos contemplados pelo programa.

A atração é realizada pelo mesmo núcleo de produção do programa Conversa com Bial.

CORTINAS ABERTAS

A atriz Denise Fraga recebeu convidados para a apresentação única do espetáculo "Eu de Você", no Theatro Municipal de São Paulo, na noite de terça (1º). A atriz Maria Casadevall marcou presença no evento. A cineasta Marina Person e o apresentador Cazé Peçanha também passaram por lá.