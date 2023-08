Brasília

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) fez uma aparição na Câmara dos Deputados que causou surpresa e estranhamento entre parlamentares e civis, na quarta-feira (30).

Autoridades, populares e membros de entidades estavam reunidos para o lançamento da Frente Parlamentar Mista de Combate às Desigualdades, no Salão Nobre da Casa, quando a deputada adentrou o espaço. A cerimônia já havia sido iniciada, e todos os presentes se encontravam sentados.

A deputada federal Carla Zambelli chega à Polícia Federal, em São Paulo, para prestar depoimento - Zanone Fraissat - 7.ago.2023/Folhapress

Zambelli, então, se dirigiu ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) para cochichar em seu ouvido. Logo em seguida, deixou o local. Participantes da solenidade relataram ter estranhado o gesto tumultuado, que não teria feito sentido e não foi explicado para quem presenciou a cena.

À coluna, pessoas próximas de Boulos afirmam que a deputada bolsonarista teria expressado seu apoio ao deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que recentemente teve suas contas bloqueadas e recebeu multa de R$ 1 milhão por determinação da Justiça.

A decisão é de autoria do juiz Sergio Roberto Emilio Louzada, da 2ª Vara Cível de Nova Friburgo (RJ). De acordo com o magistrado, Braga teria descumprido uma liminar que impedia a realização de um ato em Lumiar, no Rio, em solidariedade à deputada estadual Marina do MST (PT), que foi agredida durante evento na região.

Nas redes sociais, Braga compartilhou uma foto em que mostra que uma de suas contas bancárias teve o saldo zerado e acumulou uma dívida de R$ 955.317, 27, em função da decisão.

"Não sou patrimonialista. O que recebo é utilizado para pagar as minhas contas, da minha família e para luta política. Agora, eu pergunto: é justo o juiz Sergio Louzada me aplicar uma multa absurda de 1 milhão de reais e ir descontando cada real do salário até zerar a conta?", escreveu.

"Ele afirma que eu afrontei o Judiciário ao dizer que o cancelamento do ato de solidariedade à deputada Marina do MST era um absurdo", afirmou ainda. "A obrigação do juiz era garantir a realização do ato pacífico que vários coletivos estavam organizando", completou.

Como mostrou a Folha, o caso do deputado do PSOL mobilizou deputados alinhados à esquerda e à direita. A própria Zambelli sugeriu ao líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), a criação de um grupo suprapartidário para tratar do assunto, além de ter levado o tema ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

O deputado federal Cabo Gilberto Silva (PL-PB), por sua vez, pediu apoio dos colegas para aprovar um projeto que garanta que decisões da Justiça como a que atingiu Braga passem pelo crivo da Câmara antes de sua execução.

CALHAMAÇO

O ex-presidente Michel Temer (MDB) participou do evento de lançamento do livro "A Defesa", em homenagem aos 50 anos de carreira do advogado Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, na Casa Portugal, em São Paulo, na noite de quarta-feira (30). O ex-ministro da Justiça e presidente da Comissão Arns, José Carlos Dias, e o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, prestigiaram o evento.