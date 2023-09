Os empresários David Feffer (Suzano) e Fabrício Bloisi (iFood) serão entrevistados por Abilio Diniz na terceira temporada do programa que ele apresenta na CNN Brasil.

A nova leva de episódios de Caminhos com Abilio Diniz vai estrear na próxima segunda (25), às 23h, em todas as plataformas do canal.

O empresário Abilio Diniz apresenta a terceira temporada de seu programa na CNN Brasil - Eric Sigaki/Divulgação

Alexandre Birman (Arezzo &Co), Fernando Queiroz (Minerva Foods) e o ex-ministro da Agricultura no governo de Michel Temer, Blairo Maggi, considerado um dos maiores produtores de soja do Brasil, também conversam com Abílio na atração.

"Sinto falta de ambição na discussão dos temas nacionais, e meus convidados, com suas diferentes visões e experiências, podem inspirar as pessoas", afirma ele sobre a nova temporada.

EM CASA

O advogado Nelson Wilians e a fundadora e presidente do Instituto Nelson Wilians, Anne Wilians, receberam convidados em sua residência, na região dos Jardins, em São Paulo, para celebrar a entrega do Título de Cidadã Paulistana a Anne.

Oferecida pela Câmara Municipal de São Paulo, a honraria buscou homenagear seus trabalhos sociais à frente do instituto. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), esteve lá. O vice-presidente do Grupo de Bandeirantes de Comunicação, Paulo Saad, e sua esposa, Neusa Tahan, também compareceram.