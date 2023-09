A atriz Bianca Rinaldi vai lançar seu primeiro podcast. O objetivo do programa é falar sobre os desafios da maternidade. Mãe das gêmeas Beatriz e Sofia, de 14 anos, a artista quer propor reflexões sobre as relações entre pais e filhos adolescentes.

O programa começará a ser veiculado em outubro. Antes, Bianca fará uma ação em suas redes sociais convidando seus 1,1 milhão de seguidores a opinarem sobre o nome do podcast.

A atriz Bianca Rinaldi - Gilberto Haider/Divulgação

RITMO

A cantora e ex-BBB Juliette foi uma das convidadas da área VIP, do festival The Town, realizado no autódromo de Interlagos, em São Paulo, no final de semana. A atriz Vitória Strada esteve lá. Os tiktokers Alvaro e Lucas Guedez também compareceram.