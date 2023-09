A fotojornalista da Folha Gabriela Biló vai inaugurar na próxima quarta (6), em Brasília, a exposição "A Verdade".

Vândalos golpistas invadem a praça dos Três Poderes e depredam os prédios; na imagem, vidraça do Palácio do Planalto quebrada - Gabriela Biló -8.jan.2023/Folhapress

A instalação fotográfica é inspirada no livro "A Verdade vos Libertará" (editora Fósforo), que reúne fotografias feitas por ela e organizadas em parceria com o designer Pedro Inoue e com Cristiano Botafogo e Pedro Daltro, apresentadores do podcast "Medo e Delírio em Brasília".

O volume faz um compilado da história política do Brasil de junho de 2013 até os ataques de 8 de janeiro.

A mostra será realizada no salão principal do Museu de Arte de Brasília e apresentará imagens impressas em fine art, projeções, fotos em tecido, interferências com manchetes de jornais, lambes de rua e áudios.

"Que Nunca Esqueçamos. Não Há como Perdoar o Imperdoável" é o tema da exposição, que seguirá em cartaz até dezembro.

DESENHO

O quadrinista Mauricio de Sousa recebeu o Prêmio Personalidade da Comunicação 2023, em cerimônia realizada na semana passada, no teatro Unibes Cultural, em São Paulo. A premiação é uma iniciativa da Mega Brasil Comunicação, dirigida por Marco Antonio Rossi e Eduardo Ribeiro. A secretária de Comunicação do Governo de São Paulo, Lais Vita, prestigiou a homenagem.