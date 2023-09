O cantor e compositor João Bosco fará um show em São Bento do Sapucaí (SP) no próximo dia 30, no espaço de eventos Bumba, da Casa Restaurante & Café. O local foi inaugurado em maio deste ano, na Serra da Mantiqueira.

Espaço de eventos da CASA Restaurante & Café, em São Bento do Sapucaí (SP) - Divulgação

No repertório, o artista da MPB incluirá grandes sucessos de sua carreira. "50 anos de estrada, repertório vasto, vocês vão curtir", afirmou o cantor, em publicação nas redes sociais do espaço.

"Levar João Bosco para tocar no Bumba é mais do que levar sua música, é semear sua arte pela Mantiqueira e colocar São Bento do Sapucaí no circuito cultural da região", diz o diretor artístico da Casa, Pedro Frossard.