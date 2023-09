A editora brasileira de música Altafonte Music Rights será rebatizada como BOA Music Rights. Com a mudança, a empresa responsável pela gestão dos catálogos de nomes como Racionais MC, Marina Sena, Baco Exu do Blues, Arnaldo Antunes e Duda Beat se tornará independente da holding espanhola Altafonte Music.

O comando da companhia, agora totalmente brasileira, seguirá a cargo de Heloisa Aidar, ex-diretora global da Altafonte Music Publishing e atual diretora-executiva da BOA.

O cantor Baco Exu do Blues durante show na Virada Cultural 2023, em São Paulo - Eduardo Knapp - 27.mai.2023/Folhapress

"A separação das duas empresas surge de uma necessidade de ter um planejamento estratégico mais independente da editora, um caminho próprio, que traga uma nova identidade da empresa para o mercado", afirma Aidar.

"E também para que as autoras e autores entendam a possibilidade de fazerem parte da BOA sem necessariamente ter nenhuma relação com a Altafonte. Diante de tudo isto, decidimos começar esta nova fase", acrescenta.

Sediada em São Paulo, a empresa diz ter tido um crescimento anual superior a 70% nos últimos anos. A expectativa é que, com a transição, seu catálogo seja ampliado, principalmente no campo da música urbana —segmento em que a editora já reúne artistas como Rashid, Tasha e Tracie, Kyan, Gabriel do Borel, BK e Linn da Quebrada.

