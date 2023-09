O jornalista Daniel Setti receberá convidados no evento de lançamento do seu livro "Do Vinil ao Streaming: 60 Anos em 60 Discos" no próximo dia 23, na livraria Megafauna, no centro de São Paulo. Editada pela Intrínseca, a obra analisa seis dezenas de álbuns da esfera pop internacional lançados entre a década de 1960 e o ano de 2010.

O jornalista Daniel Setti - @danielsetti

PIPOCA

O cineasta Roberto de Oliveira recebeu convidados na pré-estreia do documentário "Elis & Tom", dirigido por ele, no Cinépolis JK Iguatemi, em São Paulo, na noite de terça (12). A atriz Klara Castanho prestigiou a sessão. A cantora Tássia Reis compareceu.