O presidente Lula (PT) afirmou a ministros do núcleo central de seu governo que ainda não está seguro sobre o nome que escolherá para comandar a PGR (Procuradoria-Geral da República).

O presidente Lula durante cerimônia na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York - Jim Watson - 20.set.2023/AFP

UNI, DUNI, TÊ

O petista tem sobre a sua mesa os nomes dos subprocuradores Paulo Gonet, Antônio Carlos Bigonha, Aurélio Virgílio Veiga Rios, Carlos Frederico Santos e Luiz Augusto dos Santos Lima.

POSIÇÃO ESTRATÉGICA

No governo, o entendimento hoje é de que o cargo de PGR é até mais importante que o de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Cabe ao chefe do Ministério Público Federal, afinal, o oferecimento de uma denúncia criminal contra o presidente da República.

PEDRA NO SAPATO

Lula estaria tranquilo se tivesse um aliado como presidente da Câmara dos Deputados —cabe a ele autorizar ou não o prosseguimento de eventuais denúncias da PGR. Mas, com Arthur Lira (PP-AL), não seria esse o caso.

CATRACA

Na hipótese de crime comum, por exemplo, o órgão deve enviar a denúncia ao STF, que por sua vez deve submetê-la à Câmara. Sem a autorização da Casa, o processo não segue. Se o crime for de responsabilidade, vai ao Senado.

ENTRE NÓS

Lula e as ministras do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e Rosa Weber se reuniram em uma antessala da própria corte antes da posse do ministro Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo, na tarde de quinta (28), em Brasília. O presidente usava máscara de proteção —ele será submetido nesta sexta (29) a uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril. Os ministros da corte Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes também estiveram presentes no local.