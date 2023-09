O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor, segue internado em estado grave em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em São Paulo, após ser baleado na cabeça. O artista foi alvo de uma suposta tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro, no final de semana.

A coluna apurou que o músico foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência no Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, na tarde de domingo (3). Neste momento, ele se encontra sedado e intubado, sob os cuidados do neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira.

Cena do documentário sobre a banda Ultraje a Rigor; na foto, o baixista Mingau - Divulgação

O músico foi atingido por um tiro no sábado (2), enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras. O acidente ocorreu na véspera do aniversário do músico, que completou 56 anos no domingo.

Ele chegou a ser atendido pelo Hospital Municipal Hugo Miranda, de Paraty, mas o local não tinha estrutura adequada para o atendimento de que precisava. No dia seguinte, o baixista foi transferido de helicóptero para a capital paulista.

Em nota, o hospital de Paraty afirmou que Mingau deu entrada na unidade às 22h39, com caso grave de ferimento por projétil de arma de fogo no crânio. O baixista viajava a negócios —ele é dono de uma pousada em Trindade, distrito de Paraty.

A prisão do primeiro suspeito de ter efeituado o disparo ocorreu em uma casa da Ilha das Cobras. Segundo a Polícia Civil, os agentes chegaram ao local após colaboração de testemunhas e de informações do setor de inteligência da delegacia da área.

Segundo delegado que investiga o caso, a Ilha das Cobras é um bairro dominado pelo tráfico, e o local do crime é conhecido por ser um ponto de compra e venda de drogas.

Antes de ser baleado, o baixista sacou dinheiro em um banco de Paraty, que fica no centro da cidade, na parte turística. De lá, partiu para Ilha das Cobras.

Mingau é baixista da banda paulista Ultraje a Rigor desde 1999.