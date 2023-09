O Governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), espera receber 2,1 milhões de visitantes e movimentar R$ 3,3 bilhões durante os quatro dias do feriado prolongado de 7 de Setembro.

Vista aérea da Praia Grande de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo - Mathilde Missioneiro - 15.dez.2022/Folhapress

A estimativa, feita pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo, leva em consideração os municípios turísticos do estado, que devem abrigar shows, festas regionais e diversas atrações ao longo do período.

De acordo com o centro, que está vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo, a rede hoteleira paulista deve ter uma ocupação média de 69% nos próximos dias. Em cidades como Cananéia, Iguape e Sete Barras, do Vale do Ribeira, a expectativa é que 86% das reservas em hotéis estejam ocupadas.

"O feriado prolongado viabiliza deslocamentos maiores, deixando o turismo ainda mais aquecido em todo o nosso estado", afirma o secretário do Turismo, Roberto de Lucena.

Municípios paulistas com roteiros tradicionais, como São Roque, que abriga a chamada "Rota do Vinho", já tem praticamente todos os seus leitos hoteleiros reservados, de acordo com o governo Tarcísio.

Já em regiões do litoral, a expectativa é que 87% das reservas em hotéis estejam ocupadas, dada a previsão de calor para o feriado.