O economista norte-americano Joseph Stiglitz, que participou de uma conferência no STF (Supremo Tribunal Federal) e se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta semana, visitou a corte a convite do ministro Luís Roberto Barroso.

O vencedor do Prêmio Nobel de Economia e o magistrado se conheceram durante um evento na Universidade de Columbia, nos EUA, onde Stiglitz leciona como professor titular.

O ministro do STF Luís Roberto Barroso e o economista norte-americano Joseph Stiglitz, em Brasília - Divulgação

Na segunda-feira (11), o economista falou por cerca de duas horas na palestra "Desafios para O Crescimento Econômico com Estabilidade e Inclusão Social", sediada no Supremo.

Temas como o capitalismo progressivo, o sistema tributário brasileiro e os ataques antidemocráticos ocorridos no país foram abordados por ele.

A logística do evento, que integra o projeto "Diálogos com o Supremo", foi liderada pelo jornalista Felipe Seligman, um dos sócios do site jurídico Jota.