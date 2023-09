A Ouvidoria da Polícia de São Paulo solicitou acesso às imagens das câmeras corporais dos agentes da Polícia Militar (PM) para investigar a morte de um torcedor do São Paulo que morreu durante as comemorações pelo título da Copa do Brasil no entorno do estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, na noite de domingo (24).

Como mostrou a Folha, fotos tiradas em hospital indicam que Rafael dos Santos Tercilio Garcia, 32, pode ter sido atingido na cabeça por uma "bean bag", um tipo de munição utilizada pela PM em substituição às balas de borrachas. Ela é um tipo de saco que encobre diversas esferas de metal.

Rafael dos Santos Tercilio Garcia, 32, era integrante da Torcida Tricolor Independente, a principal do São Paulo Futebol Clube - Leitor

A Ouvidoria também solicitou à PM informações sobre o tipo de munição utilizada, identificação dos policiais que atuaram na ocasião e relatórios sobre tiros disparados. Além disso, pediu que a Polícia Civil envie imagens das câmeras do local e os laudos necroscópicos e balísticos.

"A Ouvidoria acompanhará todos os passos deste lamentável ocorrido e aproveita para manifestar seu total repúdio a qualquer forma de violência que, infelizmente, insiste em marcar esses confrontos que deveriam deixar como saldo apenas as emoções referentes a atuação esportiva e suas boas influências para a sociedade", diz, em nota.

A Folha teve acesso a imagens dentro do hospital municipal do Campo Limpo, na zona sul, enquanto Garcia era atendido e que mostram um objeto semelhante a essa munição chamada "bean bag" na cabeça do jovem.

Outra imagem mostra sacola semelhante a uma bean bag cheia de sangue e com as esferas de metal dentro. O objeto estava dentro de um saco plástico transparente, como se estivesse sendo preservado para perícia. Tal munição teria sido a que atingiu o torcedor.

Ao ser baleado, conforme documento assinado por um médico legista, Garcia, que era surdo, estava com um boné na cabeça, que foi perfurado.

Ele foi encontrado desacordado por policiais militares logo após uma confusão nas imediações do estádio. Segundo boletim de ocorrência, torcedores tentaram invadir a área de isolamento para acessar o local da partido.

PMs conseguiram impedir o acesso, mas passaram a ser atingidos por diversos objetos arremessados. De acordo com policiais, foi necessário o uso de munição química e explosiva, além de cassetete.

O torcedor foi levado para o pronto-socorro do Hospital Municipal do Campo Limpo por uma ambulância que estava no estádio, mas não resistiu aos ferimentos.

Garcia era integrante da Torcida Tricolor Independente, a principal do São Paulo Futebol Clube, que lamentou a morte dele e cobrou apuração.

A Secretaria da Segurança Pública diz que as investigações estão em andamento, por meio de inquérito policial instaurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.