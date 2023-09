O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu núcleo de apoiadores mais próximo estão descontentes e até mesmo irritados com os rumos que negociações para a formação de chapas nos municípios estão tomando.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante jantar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), às vésperas da votação no TSE que o tornou inelegível - Marlene Bergamo/Folhapress-23.jun.2023

SINAL AMARELO

As conversas para uma aliança com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), estão as que mais provocam reações.

LISTA

Nas últimas semanas, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, começou a testar nomes para ocupar a vice de Nunes nas eleições municipais.

LISTA 2

Entre eles estão Marta Suplicy, que se opôs frontalmente a Jair Bolsonaro em 2022, e o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), um dos maiores críticos do ex-presidente.

EU?

O próprio prefeito, por sua vez, tem evitado se abraçar a Bolsonaro. Nesta terça (5), em um encontro com estudantes na Faap, ele foi questionado sobre eventual aliança com o ex-presidente, e respondeu: "Eu, do lado do Bolsonaro?".

DE TODOS

Depois afirmou que precisava ser "prefeito de todos". E disse não ter proximidade nem com Lula (PT) nem com Bolsonaro.

USINA

"O Bolsonaro e o bolsonarismo são uma usina de votos", diz o ex-secretário de Comunicação do ex-presidente, Fabio Wajngarten. "Ninguém se apropriará dos votos, matéria-prima eleitoral, e deixará Bolsonaro fora da mesa e da fotografia. A era dos gafanhotos acabou", completa.