O diretório municipal do PSOL em São Paulo realizará, no dia 16 de outubro, um jantar para arrecadar verbas para a pré-campanha eleitoral de 2024. O cardápio da noite será assinado pela chef Bel Coelho.

O evento será sediado no Clube Homs, na avenida Paulista. Os ingressos poderão ser adquiridos junto à direção executiva municipal da legenda.

Guilheme Boulos durante evento para lançar sua candidatura à Câmara dos Deputados, em São Paulo - Danilo Verpa - 28.ago.2022/Folhapress

A ideia é que o dinheiro arrecado possa contemplar diversas pré-campanhas, e não apenas a do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que pretende concorrer à Prefeitura de São Paulo.

Divulgada no final de agosto, a primeira pesquisa do Datafolha sobre a corrida eleitoral de 2024 na capital traz o psolista à frente, com 32% de intenção de voto.

O atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), marca 24%, sendo seguido no terceiro lugar por Tabata Amaral (PSB, 11%) e Kim Kataguiri (União Brasil, 8%).

Os 32% de Boulos refletem seu desempenho na eleição municipal de 2020, quando perdeu para Bruno Covas (PSDB) no segundo turno. Morto em 2021, o tucano foi sucedido por Nunes na prefeitura.

De lá para cá, o deputado federal conseguiu uma difícil composição com o PT paulista, deixando de ser candidato a governador em favor do hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no ano passado.

Em troca, recebeu o apoio formal do diretório municipal do partido para 2024, o que deixará a sigla sem candidato pela primeira vez na sua história na cidade.

EM CASA

O advogado Nelson Wilians e a fundadora e presidente do Instituto Nelson Wilians, Anne Wilians, receberam convidados em sua residência, na região dos Jardins, em São Paulo, para celebrar a entrega do Título de Cidadã Paulistana a Anne.

Oferecida pela Câmara Municipal de São Paulo, a honraria buscou homenagear seus trabalhos sociais à frente do instituto. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), esteve lá. O vice-presidente do Grupo de Bandeirantes de Comunicação, Paulo Saad, e sua esposa, Neusa Tahan, também compareceram.