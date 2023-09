O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) lançará nesta sexta-feira (15) seu primeiro ato de pré-campanha para a Prefeitura de São Paulo. Inserções na TV apresentarão o "Movimento Salve São Paulo", uma iniciativa que buscará ouvir dos cidadãos paulistanos suas críticas e sugestões para a cidade.

Articulado por PSOL, PT e diversas entidades, a ação prevê a realização de caravanas por todas as regiões do município, que levarão à população plenárias semanais, e o recebimento de vídeos gravados pelos próprios cidadãos, que poderão compartilhar suas queixas e ideias de melhorias.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), em São Paulo - Marlene Bergamo - 28.ago.2023/Folhapress

O lançamento do movimento marca ainda a entrada do marqueteiro Lula Guimarães na pré-campanha do psolista. Como mostrou o Painel, o publicitário foi o responsável pela vitoriosa campanha de João Doria à prefeitura em 2016. Também comandou o marketing das campanhas presidenciais de Geraldo Alckmin (2018) e Eduardo Campos e Marina Silva (2014), entre outros trabalhos.

"A cidade nem sempre é ouvida, e a pré-campanha do Boulos começa com um movimento que marca o perfil dele, de ouvir as pessoas e as comunidades para pensar nas melhores soluções", diz Guimarães à coluna. "É o estilo participativo de Boulos", completa.

Um manifesto com cerca de dois minutos de duração será veiculado nas redes sociais já nesta sexta. Nele, um narrador afirma que a cidade mais rica do Brasil atualmente vive em meio ao caos, ao abandono e à falta de serviços de saúde, educação, segurança e esgoto.

VEJA O VÍDEO DO MANIFESTO NA ÍNTEGRA

"Salve, São Paulo. É com você que a gente quer falar. Você que ama essa cidade e não está feliz com o que ela te oferece. Você que quer mudança, que quer São Paulo melhor. Você que não acha remédio no posto, que não acha médico no hospital. Você que vai e volta espremido no 'busão' porque o dinheiro que vai, nunca volta. E que desce desse 'busão' com medo, porque não vê segurança na rua", diz o manifesto.

"A gente também quer falar com você que não está no 'busão', mas que fica ali parado, por horas, ao lado dele, porque o trânsito hoje está mais travado do que nunca. A gente quer chamar você que se incomoda com tanta gente dormindo nas ruas, enquanto o poder público dorme no ponto", segue.

Sem citar o atual chefe do Executivo municipal, Ricardo Nunes (MDB), a peça sugere que sua gestão é ineficiente, a ponto de "fazer a maior cidade da América Latina parar" e perder a sua região central para a ocupação da cracolândia.

"Quem tem a caneta na mão para resolver os problemas, não resolve", diz um trecho, mostrando a sede da Prefeitura de São Paulo. "Se eles não se mexem, é a gente que tem que se mexer e fazer esse movimento."

Excertos do manifesto com 30 segundos de duração serão televisionados a partir da tarde desta sexta. Ao final das peças, Boulos indica o site do "Movimento Salve São Paulo" para o recebimento das sugestões.

VEJA AS CAMPANHAS QUE SERÃO VEICULADAS POR BOULOS NA TV

A primeira plenária da iniciativa será realizada no Capão Redondo, na zona sul da cidade, no sábado (16). A expectativa é que todas as subprefeituras recebam os debates com Boulos. Além da população local de cada bairro, também serão recebidos movimentos sociais e lideranças comunitárias para os encontros.

A primeira pesquisa do Datafolha sobre a corrida eleitoral de 2024 na cidade de São Paulo trouxe Boulos à frente da disputa, com 32% das intenções de voto, e Nunes na sequência, com 24%. Eles são seguidos no terceiro lugar por Tabata Amaral (PSB, 11%) e Kim Kataguiri (União Brasil, 8%).