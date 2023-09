Jair Bolsonaro afirma que o PL pode ter candidato próprio a prefeito de São Paulo –o que frustraria a expectativa do MDB de que a legenda faça aliança com o prefeito Ricardo Nunes, que concorre à reeleição. "Está uma pressão grande do partido em cima de mim", diz o ex-presidente.

Jair Bolsonaro fala com a imprensa no Aeroporto Internacional de Brasília - Ueslei Marcelino-30.jun.23/Reuters

QUEM MESMO?

Bolsonaro fez a afirmação depois que a coluna o questionou sobre a resposta que Nunes deu a uma estudante que, na semana passada, perguntou a ele sobre a proximidade com o ex-presidente.

EU?

Na pergunta, ela relembrou que a cidade de São Paulo teve "milhares de mortes durante a pandemia" de Covid-19. O prefeito então reagiu: "Eu? Do lado do Bolsonaro?"

BOCA FECHADA

"Eu vi as imagens [da resposta de Nunes à estudante]. Resolvi ficar quieto", diz Bolsonaro.

PALAVRA

Em seguida, o ex-presidente afirmou: "Eu gosto dele [Nunes]. Mas não dei a palavra a ele ainda. Como não dei a palavra ainda para o Nunes, vamos supor que o PL tenha candidato próprio aqui [em São Paulo]. No segundo turno, o nosso candidato saindo fora, eu estaria com o Numes contra o outro, que vai ser de esquerda. Então é por aí".

PALAVRA 2

A coluna insistiu: é o PL que defende candidatura própria, ou ele também concorda com essa ideia? "Olha, eu falei com o Valdemar [Costa Neto, presidente do PL] que eu gostaria que no Brasil todo, onde tivesse segundo turno, nós tivéssemos candidatura própria. Até para reforçar a bancada de vereadores. E ficaria já acertado o apoio ao Nunes no segundo turno, ou dele ao nosso candidato, se o nosso é que for para a segunda rodada. Estaríamos juntos, de graça. Essa aqui é a intenção nossa".

ESCANCARADO

Na semana passada, o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten, que hoje advoga para Bolsonaro, escancarou o descontentamento de apoiadores do ex-presidente com Ricardo Nunes, que, na visão deles, evitaria assumir a proximidade com o ex-presidente.

GAFANHOTOS

Depois do episódio da estudante, Wajngarten afirmou que "o Bolsonaro e o bolsonarismo são uma usina de votos". E completou: "Ninguém se apropriará dos votos, matéria-prima eleitoral, e deixará Bolsonaro fora da mesa e da fotografia. A era dos gafanhotos acabou".

BALANÇA

Segundo o Datafolha, 13% dos paulistanos afirmam que votariam "com certeza" em um candidato indicado por Bolsonaro. Já 68% dizem que "não votariam de jeito nenhum" em alguém apoiado por ele.

CASA ABERTA

