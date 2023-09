O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) vai palestrar nas universidades de Columbia e Harvard, nos Estados Unidos, nesta terça (19) e na quinta-feira (21). O parlamentar falará sobre cidades e justiça socioambiental durante a sua passagem pelas duas instituições.

O deputado federal Guilherme Boulos durante entrevista na Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, na zona oeste da cidade de São Paulo - Karime Xavier - 17.jan.2023/Folhapress

Boulos deve ser reunir com o diretor do Laboratório de Democracia Urbana da Universidade de New York, Gianpaolo Baiocchi, com o professor Marshall Ganz, da Escola Kennedy de Governo de Harvard, com o membro do Comitê de Preservação de Boston Kannan Thiruvengadam e diversos outros especialistas.

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado do PSOL iniciou em maio deste ano uma série de encontros com prefeitos e especialistas em políticas públicas de grandes metrópoles do exterior. A primeira parada foi em Santiago, no Chile, onde o parlamentar se reuniu com a prefeita Iraci Hassler.

Depois de passar por Lisboa, Boulos deve visitar Bogotá e Paris nos próximos meses.

HONRARIA

A secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, compareceram a uma cerimônia em homenagem a autoridades que defendem direitos e a democracia. O evento foi realizado pelo grupo Prerrogativas e pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), entre outras entidades e sindicatos, na semana passada, em São Paulo.

A cerimônia foi marcada pela entrega da medalha de Ordem do Mérito da AGU (Advocacia-Geral da União) ao jurista Celso Antônio Bandeira de Mello. O dirigente do movimento sem-terra João Pedro Stedile, o advogado Marco Aurélio de Carvalho e o advogado-geral da União, Jorge Messias, participaram da solenidade. O deputado estadual paulista Emidio de Souza (PT) e o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, estiveram lá.