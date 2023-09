O PSOL vai eleger uma mulher para presidir a sigla. A decisão será tomada durante o 8º Congresso Nacional do partido, que será realizado em Brasília entre esta sexta (29) e domingo (1º).

A historiadora, educadora e secretária de Organização do PSOL, Paula Coradi, cotada para presidir o partido - Divulgação

CONTA

A ala liderada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e pelo atual presidente da legenda, Juliano Medeiros, reúne 65% dos delegados com poder de voto, o que dá a eles ampla maioria. No ano passado, o grupo saiu vitorioso do mesmo congresso com 53% dos votantes.

ESCOLHA

O grupo indicará para a presidência do PSOL a professora do ensino básico e historiadora Paula Coradi. Nascida no Espírito Santo, ela tem 38 anos, se declara feminista e atualmente é secretária de Organização do partido.

URNAS

Confirmada a sua vitória, Coradi comandará a sigla pelos próximos três anos, passando pelas eleições municipais de 2024 e pela disputa presidencial em 2026.

NÃO ABRO MÃO

Durante o congresso deste fim de semana, a ala de Boulos e Medeiros deve reafirmar o apoio ao governo Lula, mas se posicionando à esquerda da gestão do petista e preservando sua autonomia para divergir.

CAMINHOS

Após deixar a presidência do PSOL, Medeiros deve focar na coordenação da campanha de Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Ele também é cotado para assumir a presidência da federação formada por Rede e PSOL.

CARAVANA

O congresso do partido em Brasília espera 451 delegados eleitos por meio do voto direto de mais de 53 mil filiados de todo o país.

CARAVANA 2

Parlamentares, movimentos sociais e convidados de partidos também devem comparecer. Cerca de 50 representantes de movimentos e agremiações internacionais também são esperados.

ENTRE NÓS

Lula e as ministras do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e Rosa Weber se reuniram em uma antessala da própria corte antes da posse do ministro Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo, na tarde de quinta (28), em Brasília. O presidente usava máscara de proteção —ele será submetido nesta sexta (29) a uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril. Os ministros da corte Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes também estiveram presentes no local.