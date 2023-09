A jornalista Fernanda Chaves —assessora de Marielle Franco que é a única sobrevivente do atentado que matou a vereadora e o motorista Anderson Gomes— fará o pré-lançamento do seu livro "Marielle Franco, Nesse Lugar da Política: Um Mandato Interrompido", na sexta (29), em Brasília.

A socióloga Priscilla Brito e a jornalista Fernanda Chaves são as autoras do livro 'Marielle Franco, Nesse Lugar da Política: Um Mandato Interrompido' - Divulgação

A obra é escrita em parceria com a socióloga Priscilla Brito e abrange o período do final da campanha eleitoral de 2016, quando Marielle se elegeu para a Câmara Municipal do Rio, até o dia do assassinato, em 14 de março de 2018.

"O livro sofreu diversos atrasos no seu lançamento. Foram vários os motivos, mas o principal foi a nossa dificuldade de organizar as palavras para honrar o que vivemos. Perdemos muitas coisas na noite quente e chuvosa de 14 de março de 2018. Perdemos nossa liderança política, nossa chefe, nossa amiga, nossa companheira de luta, nosso trabalho, nossa convivência como equipe", diz Fernanda.

"Ganhamos o medo, a dor, a saudade, a luta por justiça e a necessidade de outras mais se elegerem. E o Brasil ganhou um símbolo político muito além do que as nossas lembranças conseguem significar", prossegue ela.

A publicação é uma realização da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e da Liderança do PSOL na Câmara Federal.

Priscilla Brito salienta que todo o trabalho de pesquisa para o volume foi conduzido pela psicóloga Ana Marcela Terra e apresenta "um vasto material biográfico de Marielle Franco, como registros fotográficos, textos e discursos".

Além do livro, o trabalhou também resultou em uma exposição, que foi aberta em março deste ano, no Congresso Nacional e segue em formato virtual e itinerante em outros espaço, como na Universidade de Brasília (UnB).

O evento de pré-lançamento da obra será realizado no Hotel Brasil 21, durante o Congresso Nacional do PSOL.

CASA NOVA

A médica cardiologista Ludhmila Hajjar recebeu convidados como a cantora Marisa Monte em sua cerimônia de posse como professora titular da Disciplina de Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), na terça-feira, na capital paulista. O médico Roberto Kalil Filho, presidente do conselho diretor do InCor, prestigiou a ocasião. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques e Cristiano Zanin compareceram.