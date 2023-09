A Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe) elaborou uma nota em repúdio à fala da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que questionou Justiça Eleitoral e criticou multas aplicadas a partidos.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, durante votação da PEC da Anistia - Gabriela Biló-20.set.23/Folhapress

A deputada federal afirmou, em sessão de votação da PEC da Anistia na quarta (20), que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem aplicado multas inexequíveis aos partidos, ameaçando a democracia, e chegou a classificar como "absurda" a existência de tribunais especializados em eleições.

Em nota, a Fenajufe diz que o discurso de Gleisi foi infeliz e irresponsável. "A Justiça Eleitoral é um pilar da democracia brasileira. Sem ela, além da ação política da sociedade, movimentos sindical e popular e de partidos políticos, provavelmente estaríamos vivendo uma ditadura instaurada pelo grupo perdedor das eleições presidenciais de 2022", diz a entidade.

E segue: "Os servidores da Justiça Eleitoral atuam rigorosamente em todas as etapas do processo eleitoral, de forma imparcial e técnica, sendo absurdo que se queira culpá-los pelo fato de os partidos políticos serem reiteradamente multados pelo descumprimento da legislação eleitoral".

Após a repercussão de sua fala, Gleisi recuou. "Não pedi o fim da Justiça Eleitoral, fui mal compreendida, minha fala foi descontextualizada e mal compreendida dentro do debate de uma proposta que dá anistia aos partidos políticos, das multas, prestação de contas e do processo eleitoral", disse a petista nesta sexta-feira (22).

A parlamentar, no entanto, reiterou as críticas aos custos da Justiça Eleitoral e afirmou que esse debate precisa ser feito dentro do sistema democrático.

"A Justiça Eleitoral custa três vezes mais que a campanha eleitoral. Numa democracia, qualquer instituição é passível de críticas. Esse debate é salutar. Temos uma Justiça Eleitoral que custa nove vezes o que custa o sistema partidário."

Gleisi ainda disse que não admite questionamentos à sua postura na democracia. "É inconteste, não posso admitir questionamentos sobre minha postura em defesa da democracia, das instituições e do processo democrático brasileiro."

A fala da presidente do PT provocou outras reações. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, divulgou uma nota em que classificou a fala de Gleisi, sem citá-la diretamente, como "errôneas e falsas" e disse que a Justiça Eleitoral continuará a "combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais" e as "forças que não acreditam no Estado democrático de Direito".

PÁGINAS

O escritor e diplomata Alexandre Vidal Porto recebeu convidados para o lançamento de seu novo livro, "Sodomita", na noite de terça (19). No evento, realizado na Livraria da Travessa, em Pinheiros, em São Paulo, o autor conversou com a escritora Andréa Del Fuego. A escritora Noemi Jaffe também passou por lá.