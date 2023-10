Os 300 agentes da Força Nacional enviados pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Rio de Janeiro não vão participar de ações no Complexo da Maré, localizado na zona norte da cidade.

Na segunda-feira (2), Dino anunciou que enviaria, além da força, 270 policiais rodoviários federais para ajudar o estado a enfrentar a crise de segurança que atravessa.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, durante debate do grupo Lide, em São Paulo - Zanone Fraissat - 22.mai.2023/Folhapress

O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou, nesta terça (3), um pedido de informações à pasta questionando se as ações obedecerão aos comandos da CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos) e do STF (Supremo Tribunal Federal).

O Supremo determinou, por exemplo, que sempre que houver emprego da força, os agentes deverão usar câmeras corporais.

A ordem do Ministério da Justiça, no entanto, é de que os agentes enviados ao Rio de Janeiro façam o policiamento de estradas, portos, aeroporto e vias e fiquem no entorno da Maré, dando suporte à força local, que fará incursões na comunidade para cumprir mandados de prisão.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou nesta semana que o objetivo da ação é prender lideranças do crime e asfixiar financeiramente grupos criminosos que atuam na região.

Durante a posse do novo secretário da Polícia Civil do estado, José Renato Torres do Nascimento, Castro ainda disse que "a bandidagem não terá moleza" em sua gestão.

"O governo do Rio é amigo da polícia. É um governo que tem lado, um lado bem claro. Na minha gestão, é porrada na criminalidade. A bandidagem não terá moleza. A nossa polícia não escolhe bandido. Desejo boa sorte ao novo secretário, a chegada de José Renato é um acerto neste momento", afirmou o governador.

Drones da Polícia Civil flagraram criminosos usando área com quadras e piscinas para fazer treinamento de guerrilha no Complexo da Maré; imagens fazem parte de investigação que durou dois anos - Reprodução/TV Globo

A ação na Maré ocorre após a divulgação de imagens de criminosos em treinamento de guerrilha dentro de uma área de lazer no conjunto de favelas.

O flagrante foi captado por drones da Polícia Civil do Rio, como parte de uma investigação que durou dois anos e identificou mais de mil criminosos que controlam a área.

Na gravação, exibida em primeira mão pelo Fantástico, da TV Globo, é possível ver dezenas de homens armados simulando confrontos, inclusive fazendo uso de bombas, ao lado de uma creche e cinco escolas.

Várias facções estão no Complexo da Maré, que tem mais de 140 mil moradores. De acordo com a ONG Redes da Maré, a região é ocupada atualmente pelo Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e milicianos.

