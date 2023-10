A chef e apresentadora Bela Gil fará uma participação no reality gastronômico The Taste Brasil, do canal GNT. Ela será a convidada do episódio temático sobre veganismo, que vai ao ar no próximo dia 10.

A chef e apresentadora Bela Gil participará de episódio do The Taste Brasil - Adalberto de Melo Pygmeu/Divulgação

Na atração, Bela terá que avaliar, com apenas uma colherada, os pratos preparados pelos participantes dos times dos chefes Claude Troisgos, Felipe Bronze, Manu Buffara e Manu Ferraz. No programa, os cozinheiros disputam um prêmio de R$ 100 mil.

O The Taste Brasil tem produção da Moonshot Pictures.

JAM

A cantora Assucena realizou um pocket show com participação do músico Rafael

Acerbi na casa do empresário Ricardo Levisky, na semana passada, em São Paulo. A artista apresentou canções do seu novo álbum, "Lusco Fusco". A secretária municipal de Cultura de São Paulo, Aline

Torres, compareceu.