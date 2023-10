A Câmara Municipal de São Paulo aprovou na noite de quarta (18) a criação de uma Comissão Especial de Estudos (CEE) sobre a privatização da Sabesp. O grupo irá elaborar um relatório que depois será votado no plenário da Casa.

A proposta foi enviada pelo vereador Sidney Cruz (Solidariedade), que irá presidir o colegiado. O parlamentar já sinalizou que a relatoria deve ficar com Rubinho Nunes (União Brasil).

Estação de tratamento de esgoto da Sabesp em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo - Lucas Lacaz Ruiz/Folhapress

A comissão contará com nove membros que serão indicados pelas bancadas dos partidos. Segundo parlamentares envolvidos no processo, Isac Félix deverá ser o representante do PL e Xexéu Tripoli do PSDB.

O colegiado terá prazo de duração de 60 dias. A resolução será, então, votada no plenário da Casa. "Temos que garantir que o interesse da cidade seja resguardado, aferindo o passivo social e ambiental gerado pela Sabesp", afirma Nunes à coluna.

Um dos principais pontos, segue o vereador, é a questão da despoluição das represas Billings e Guarapiranga, que abastecem a capital. Ele diz que isso terá que ser tratado como passivo da estatal no processo.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) enviou à Assembleia Legislativa, na última terça (17), um projeto de lei para autorizar a desestatização da empresa.

A proposta foi encaminhada em regime de urgência, como forma de garantir tramitação mais célere. No entanto, a oposição já estuda medidas para barrar o processo.

Com oito páginas e dez artigos, o projeto de lei (PL) precisará ser aprovado pela maioria dos 94 deputados estaduais de São Paulo para que Tarcísio consiga cumprir uma de suas principais promessas de campanha.