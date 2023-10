Um coletivo de moradores dos bairros Vila Beatriz, Vila Ida e Vila Jataí, na zona oeste de São Paulo, reuniu 6.500 assinaturas em um abaixo-assinado online contra a verticalização da região e a atual condução da revisão da lei de zoneamento.

Representantes do movimento também começaram a realizar reuniões com vereadores para apresentar suas demandas. É o zoneamento que coloca em prática, quadra a quadra, as orientações do Plano Diretor Estratégico (PDE) para o crescimento da cidade.

Vila de casas no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo; prefeitura propôs mudança que pode aumentar pressão imobiliária sobre essas áreas - Karime Xavier/Folhapress

O documento divulgado diz que a gestão de Ricardo Nunes (MDB) promoveu "apenas audiências públicas virtuais para consultar a população na elaboração" do texto enviado à Câmara Municipal. Agora, os moradores pedem que sejam realizadas ao menos 32 audiências públicas —uma por subprefeitura—, "em dias e horários favoráveis aos munícipes".

Como mostrou a coluna, a Câmara prevê apenas 23 sessões de debates —metade das que foram realizadas na última revisão, em 2015. A Comissão de Política Urbana, que apresentou o calendário de tramitação do projeto, rejeitou pedido da oposição para a realização de mais audiências.

"Estamos preocupados com a intenção da Câmara de fazer uma ‘tramitação relâmpago’", segue o abaixo-assinado dos moradores das vilas. Eles defendem que a região seja mantida como ZPR (Zona Predominantemente Residencial).

E que características do local, como proibição de prédios altos, sejam mantidas. Como mostrou a Folha, a proposta da prefeitura aumenta pressão imobiliária sobre vilas da cidade. "Não desejamos que os mesmos vícios ocorridos na tramitação da revisão do PDE se repitam", diz ainda o manifesto.

O grupo já realizou reuniões com vereadores que votaram contra o projeto de revisão do Plano Diretor, como Toninho Vespoli (PSOL) e Eliseu Gabriel (PSB). Agora, o movimento tenta marcar reuniões com parlamentares da base do prefeito para apresentar suas demandas.

TABLADO

O ator Pascoal da Conceição prestigiou abertura da 24ª edição do Festival Satyrianas no Teatro Oficina, em São Paulo, na semana passada. O tema do evento foi "Re-existir no Zé Fênix", em tributo ao dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa. O fundador dos Satyros, Rodolfo Garcia Vázquez, esteve lá. A atriz Marcia Dailyn compareceu.