Ludmilla vai cantar o hino nacional brasileiro na abertura do GP São Paulo de F1, que será realizado em 5 de novembro, no autódromo de Interlagos, na capital paulista.

Ludmilla - @ludmilla no Instagram

CORRIDA

A artista será acompanhada por Miguel Vicente, 12, o Miguelzinho do Cavaco. O menino se tornou conhecido no ano passado quando seus vídeos cantando e tocando músicas famosas foram repostados por Neymar, Xande de Pilares e outras celebridades.

CORRIDA 2

Iza, Anitta, Ivete Sangalo, Daniela Mercury , Fafá de Belém e a atual ministra da Cultura, Margareth Menezes, são alguns dos nomes que já se apresentaram no evento automobilístico.

TABLADO

O ator Pascoal da Conceição prestigiou abertura da 24ª edição do Festival Satyrianas no Teatro Oficina, em São Paulo, na semana passada. O tema do evento foi "Re-existir no Zé Fênix", em tributo ao dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa. O fundador dos Satyros, Rodolfo Garcia Vázquez, esteve lá. A atriz Marcia Dailyn compareceu.